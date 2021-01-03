Son dakika - Sergen Yalçın Aboubakar için tarih verdi!

Süper Lig'de Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Çok memnunuz böyle bir pozisyon aldığımız için. Zor dönemeçten ve virajlardan çıktık buraya gelene kadar. Öncelikle kazandığımız için de memnunuz çünkü zor bir oyun oynadık çok savunma yapıp arkada bekleyen bir takıma karşı."

Bu maçlar kolay olmuyor, böyle bir oyun bekliyorduk maçtan önce. Kontratak imkanı vermedikçe bir yerlerde pozisyon bulup gol yapabilirdik illaki."

"Bu tür maçlarda gol geç gelebiliyor, gayet doğal. Oyuncularım akıllı oynayıp sağlam durdular. Çarşamba günü maçımız var, o maça hemen hazırlanmamız lazım, çok fazla bu maça takılıp kalamayız."

"Böyle bir süreçle başkanımız ve asbaşkanımızın yanımızda olmasını isterdik. İnşallah yanımızda olurlar ve kısa sürede dönerler. Tüm pandemi hastaları sağlıklarına kavuşur inşallah bir an önce. Pandemi sıktı artık, dünya inşallah sağlıklı hale gelir kısa sürede."

"Bazen rotasyon yapalım diyoruz ama bizde rotasyon yok, zaten her oyuncumuzu oynatıyoruz. O gün kim gerekiyorsa onu oynatıyoruz. Oyuncularımız da farkında. Onların saygısını ve güvenini kazanmak çok önemli, bunu kazanıysak ne mutlu bizim ekibimize."

"Aboubakar salı dönüyor"

"Aboubakar salı dönüyor, durumuna bakacağız. Rachid olabilir, riske atmadık bugün. Oynama ihtimali var. Gökhan ve Ljajic antrenmanlara başladı."

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin bu kadar kapalı olmasını beklediklerini ve oyunu açmak için varyasyonları denediklerini belirtti.

Oyunun son bölümünde istekli, arzulu oyun oynadıklarını ifade eden Yalçın, "İyi savunduk rakibin kontra atak yapmasına müsaade etmedik. Akıllı bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Böyle maçları kazanmak kolay değil çünkü Kayserispor'un da pozisyonuyla ilgi puana ihtiyacı var. " ifadelerini kullandı.

Takım savunmasının çok iyi olduğunu aktaran yalçın, şunları kaydetti:

"Kazandığımız için mutluyuz. Önemli bir virajı geçtiğimizi düşünüyorum. Pozisyon az veriyoruz. Bu akşam hemen hemen hiç pozisyon vermedik gibi. Son 4 maçtır gol yemiyoruz, iyi bir savunma yapıyoruz. Güçlü bir takımımız var. Önemli eksiklerimiz olmasına rağmen böyle sağlam durmak oyunun sonuna kadar sağlam oynamak çok önemli. O yüzden oyuncularıma teşekkür ediyorum."

"862 gündür lider olamamışız"

Beşiktaş'ın bu akşam kazanılan maçla birlikte ligde lider konuma geldiklerini ama Beşiktaş için liderliğin olağan bir durum olduğunu anlatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Beşiktaş'ta lider olmanın çok önem taşıdığını düşünmüyorum. Uzun zamandan beri bu pozisyonda olmadığımız için yaklaşık 862 gündür lider olamamışız. Uzun süredir bu pozisyonu yakalamadığımız için tabii ki önemli. Ama maç kazanmak çok daha önemli. Beşiktaş'ın lider olmasıyla övünecek durumda değiliz. Burası Beşiktaş. Beşiktaş her zaman her kulvarda şampiyonluğa oynar."

"Takımı 1-2 oyuncuyla güçlendirmek istiyoruz"

Transfer planlaması yaptıklarını ve takıma birkaç takviye yapmayı düşündüklerini belirten Yalçın, "Yönetimle, başkanla görüştük. Planlama yapmakta zorlanıyoruz. Şu anda planlama yapmamız biraz zor. Ama mümkün olursa takımı 1-2 oyuncuyla güçlendirmek istiyoruz. Takımın da buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. " diye konuştu.