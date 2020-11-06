Son dakika | Sergen Yalçın: Benim kapım herkese açık

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig’de 3’te 3 yaparak milli araya girmek istiyor. Siyah-beyazlı hoca, oyuncularıyla gerçekleştirdiği son toplantıda bir dizi uyarıda bulunurken, Gaziantep FK maçından galibiyet beklediğini ifade etti.

Henüz hedeflenen tempo ve futbola ulaşmadıklarını aktaran Sergen Yalçın’ın, “Malatyaspor maçında hem koşu olarak hem de topu geri kazanma açısından rakamları yukarıya çektik. Bu bizim tempo olarak yükseldiğimizi gösteriyor ama yeterli değil. Önümüzdeki maçtan sonra yeniden lige bir ara veriliyor ve bu arada bu seviyeyi daha da yukarı çekmeye çalışacağız. Böyle oynamaya da devam etmeliyiz. Takım halinde savunma ve hücumda iyi işler yapıyoruz. Daha da iyisini yapmalıyız” diye konuştuğu bildirildi.

Siyah-beyazlı hoca, fizik güç açısından daha iyi durumdaki isimlerin doğal olarak 11’de yer aldığını dille getirdi. Takımdaki tüm oyuncuların kendisi için değerli olduğunu kaydeden Sergen Yalçın’ın, “Benim gözümde hepiniz eşitsiniz. Bu ekipten kimseyi kenarda bırakmam. Ben oyuncuyu neden kazanmak istemeyeyim? Ama önce oyuncu istekli ve arzulu olacak. Bu adımı atan herkese yardımcı olurum. Benim kapım herkese açık. Bu takımda herkes şans bulacak ve hep birlikte kazanacağız. Gaziantep maçında da elinizden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağınızı biliyorum” ifadelerini kullandığı öğrenildi.