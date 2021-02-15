Son dakika - Sergen Yalçın: "Bu maçta tüm imkanlarımızı zorlayacağız"

SERDAR SARIDAĞ

Ziraat Türkiye Kupası’nda perşembe akşamı İttifak Holding Konyaspor’la yapılan 120 dakikalık maçın ardından oyuncularına bir gün izin veren ve Gençlerbirliği karşılaşmasına sadece 2 gün hazırlanma imkanı bulan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın tüm futbolcularından fedakarlık istedi.

Gençlerbirliği maçından sonra ligdeki bay haftasının dinlenmek için iyi bir fırsat olacağına vurgu yapan siyah-beyazlı hocanın, “Ocak ve şubat aylarında çok zor maçlara çıktık. Her birinde olağanüstü mücadele ettiniz. Neredeyse hiç dinlenemedik. Önümüzde dinlenebilmek için geniş bir zaman olacak. Bizim bay geçeceğimiz haftada oynanan maçlardan sonra pozisyonumuz çok daha iyi olabilir. Fakat bunun için önce kendi maçımızı kazanmalıyız. Bu maçta tüm imkanlarımızı zorlayacağız. Savunmada ciddi eksiklerimiz var. Bu nedenle herkes sahada birbirinin açığını kapatmak zorunda. Cesaret ve sabır çok önemli” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Sergen Yalçın sadece yorgunluk, eksikler değil, hava ve saha şartlarının da zorlayıcı olacağının altını çizdi. Takımdaki herkesten yüksek konsantrasyonla mücadele etmesini isteyen siyah-beyazlı çalıştırıcının, “Bu sene çok önemli zorlukları geride bıraktık. Bu maçı da bu şekilde atlatacağız. Doğru oyundan vazgeçmemeniz çok önemli. Sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacağız” diye konuştuğu öğrenildi.

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