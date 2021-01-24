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24.01.2021 - 21:21 |

Son dakika - Sergen Yalçın: "Forvet harici transfer düşünmüyoruz"

Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Sergen Yalçın: "Forvet harici transfer düşünmüyoruz"
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Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"Sezona kötü başladık. Avrupa kupaları karşımıza çıktı. Hazırlık yapmadan maça çıktık ve kötü oynadık. Lige de kötü başladık. Bu beklenmeyen bir durum değildi. Lige hazır girmedik, transferler gecikti. Milli arada bay geçtiğimiz 3 haftalık süreç bize iyi geldi."

"Ligin ilk yarısını böyle bir pozisyonda bitirmek çok önemli. Çok mutluyuz ama zor bir ikinci yarı bizi bekliyor. Bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var. Herkes hazır olmalı."

"Mümkün olursa santrfor transferi yapmak istiyoruz. Bazı değişimler düşünüyorum ama Türk futbolu ve camiamız sıkıntılı günlerden geçiyor. Mümkün olursa takımı güçlendirmek istiyoruz. Buna yönetim karar verir. Ben istediklerimi söyledim."

"Ekonomi ve yabancı çokluğu önümüzü kesiyor. Forvet dışında başka oyuncu almayız gibi gözüküyor. Forvet dışında takviye yapacak gibi düşünmüyoruz. Arkada 3 stoperi döndürerek oynatıyoruz. Kenarda iki sol bekimiz var. İdareli şekilde kullanmaya çalışıyoruz oyuncularımızı."

Son dakika - Sergen Yalçın: Forvet harici transfer düşünmüyoruz

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