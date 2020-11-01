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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Sergen Yalçın: "Herkes yüksek tempolu maçlara hazırlansın"
01.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Sergen Yalçın: "Herkes yüksek tempolu maçlara hazırlansın"

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcularıyla yaptığı son toplantıda kafasındaki oyun anlayışıyla ilgili isteklerini aktardı

Son dakika - Sergen Yalçın: "Herkes yüksek tempolu maçlara hazırlansın"
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SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş’ın teknik patronu geçen sezon sergiledikleri tempolu hücum futbolunu önümüzdeki haftalarda yeniden sahaya yansıtacaklarını bildirdi, “Denizli maçında 70 dakika oynadığımız futbol bizim taktik felsefemiz. Herkes buna göre kendini hazırlasın” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yukatel Denizlispor deplasmanının ardından bugün Yeni Malatyaspor karşısında da sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlı hoca geçtiğimiz sezon oynadıkları tempolu hücum futbolu ile önümüzdeki haftalarda istedikleri sonuçları alacaklarına inanıyor.
Futbolcularıyla gerçekleştirdiği toplantılarda tempo konusuna sık sık vurgu yapan Sergen Yalçın’ın, “Bundan sonra geçen sezonki tempolu futbolumuzu oynayacağız. Transfer dönemi biraz sıkıntılı geçti. Bu nedenle de sezon başında istediğimiz tempoyu bulamadık. Ancak artık kadro olarak eksiğimiz yok. Denizlispor maçında 70 dakika oynadığımız futbol bizim taktik felsefemiz” diye konuştuğu aktarıldı.

Siyah-beyazlı teknik patron, oyuncularından antrenmanlarda sürekli yüksek tempoda çalışmalarını ve kendilerine iyi bakmalarını da istedi. Antrenman kaçırmamaları konusunda oyuncularını uyaran Sergen Yalçın’ın, “Herkes özel hayatına çok dikkat etsin ve kendisini yüksek tempolu maçlara iyi hazırlasın. İstediğimiz sonuçları almak ve iyi futbol oynamak için saha dışına da dikkat etmeliyiz” ifadelerini kullandığı belirtildi.

‘Malatya çıkışta’
Beşiktaş’ın hocası, Yeni Malatyaspor’un son dönemde çıkış içinde olduğunun da altını çizdi. Malatyaspor’un son 3 maçtan 7 puan çıkardığını hatırlatan deneyimli teknik adamın, “Kesinlikle kolay bir maç olmayacak. Savunma ve hücumda en az hata ile oynamamız gerekiyor” dediği kaydedildi.

Son dakika - Sergen Yalçın: Herkes yüksek tempolu maçlara hazırlansın

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