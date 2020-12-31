Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Sergen Yalçın isyan etti! "Onları geçeceksiniz, onlar boş laf"
31.12.2020 - 21:03 |

Son dakika - Sergen Yalçın isyan etti! "Onları geçeceksiniz, onlar boş laf"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kulüp televizyonunun sorularını yanıtladı. Son Sivasspor maçındaki taç tartışmalarına değinen Yalçın, "Sivas maçının tamamını bir tane taç atışına bağladılar. Penaltı yok, kırmızı kart yok, bir tane taç.. Ne önemliymiş ya bir taç?" dedi.

Son dakika - Sergen Yalçın isyan etti! "Onları geçeceksiniz, onlar boş laf"
ABONE OL

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kulüp televizyonunun sorularını yanıtladı.

"Dünyada böyle bir takım yok"
"40 tane maç var. 40 tanesini de çok iyi oynayamazsın. Dünyada böyle bir takım yok. Barcelona, Juventus, Manchester City de zaman zaman düşüş yaşıyor."

 "Penaltı yok, kırmızı kart yok, bir tane taç.. "
"Sivas maçının tamamını bir tane taç atışına bağladılar. Penaltı yok, kırmızı kart yok, bir tane taç..Onları geçeceksiniz, onlar boş laf.  Ne önemliymiş ya bir taç?"

"Larin'in verilmeyen golü konuşulmadı"
"Geçen hafta Larin'in verilmeyen golü konuşulmadı. Liverpool-West Bromwich maçını seyredin. West Bromwich'in 85. dakikada Liverpool'a attığı golü bir görün. Faulün babası. Gol verdi hakem. Bizim attığımız gol o pozisyonun %10'u."

"Gaziantep maçında bir pozisyon vardı. 1 metre dışarıdaydı top. Onu konuştunuz mu bu kadar? Bir tane taç ya... Ne kadar önemliymiş, ne kadar meraklıymış millet bir tane taç atışını konuşmaya. Bize olanları daha böyle konuşan hiç kimse görmedim."

Son dakika - Sergen Yalçın isyan etti Onları geçeceksiniz, onlar boş laf

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta devre arasında ilk ayrılık!

En Çok Ben Bilirim: Aboubakar vs. Souza

Koronavirüs gölgesinde 2020'nin spor panoraması!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. "Ibrahimovic Ebru Gündeş'in şarkılarını dinliyor"
    "Ibrahimovic Ebru Gündeş'in şarkılarını dinliyor"
  2. "Onları geçeceksiniz, onlar boş laf"
    "Onları geçeceksiniz, onlar boş laf"
  3. Durmaz'dan forma itirafı! 'G.Saray'da...'
    Durmaz'dan forma itirafı! 'G.Saray'da...'
  4. Cengiz'den yeni yıl mesajı
    Cengiz'den yeni yıl mesajı
  5. Ozan Tufan'dan kötü haber geldi!
    Ozan Tufan'dan kötü haber geldi!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Leicester City, Evans'ın sözleşmesini uzattı

Leicester City, Evans'ın sözleşmesini uzattı

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Bu sene pek çok önemli başarıya imza attık"

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Bu sene pek çok önemli başarıya imza attık"

Schalke 04, Arsenal'dan Kolasinac'ı kiraladı

Schalke 04, Arsenal'dan Kolasinac'ı kiraladı

Irkçı ifadeler sonrası Manchester Unitedlı Edinson Cavani'ye ceza!

Irkçı ifadeler sonrası Manchester Unitedlı Edinson Cavani'ye ceza!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet