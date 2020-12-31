Son dakika - Sergen Yalçın isyan etti! "Onları geçeceksiniz, onlar boş laf"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kulüp televizyonunun sorularını yanıtladı.

"Dünyada böyle bir takım yok"

"40 tane maç var. 40 tanesini de çok iyi oynayamazsın. Dünyada böyle bir takım yok. Barcelona, Juventus, Manchester City de zaman zaman düşüş yaşıyor."

"Penaltı yok, kırmızı kart yok, bir tane taç.. "

"Sivas maçının tamamını bir tane taç atışına bağladılar. Penaltı yok, kırmızı kart yok, bir tane taç..Onları geçeceksiniz, onlar boş laf. Ne önemliymiş ya bir taç?"

"Larin'in verilmeyen golü konuşulmadı"

"Geçen hafta Larin'in verilmeyen golü konuşulmadı. Liverpool-West Bromwich maçını seyredin. West Bromwich'in 85. dakikada Liverpool'a attığı golü bir görün. Faulün babası. Gol verdi hakem. Bizim attığımız gol o pozisyonun %10'u."



"Gaziantep maçında bir pozisyon vardı. 1 metre dışarıdaydı top. Onu konuştunuz mu bu kadar? Bir tane taç ya... Ne kadar önemliymiş, ne kadar meraklıymış millet bir tane taç atışını konuşmaya. Bize olanları daha böyle konuşan hiç kimse görmedim."

En Çok Ben Bilirim: Aboubakar vs. Souza