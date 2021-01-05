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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Sergen Yalçın: "Lideriz fakat burada kalıcı olmak önemli"
05.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Sergen Yalçın: "Lideriz fakat burada kalıcı olmak önemli"

Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın, Süper Lig’de 81 hafta sonra elde ettikleri liderliği korumanın  kolay olmadığını söyledi.

Son dakika - Sergen Yalçın: "Lideriz fakat burada kalıcı olmak önemli"
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SERDAR SARIDAĞ

Kayserispor galibiyetinin ardından oyuncular ve yöneticilerle bir araya gelen siyah-beyazlı teknik adam, “Lideriz fakat burada kalıcı olmak önemli. Şampiyonluktan bahsetmek için henüz erken. Elbette hedefimiz şampiyon olmak ancak yolumuz daha çok uzun” dedi.

Süper Lig’de üst üste 4. galibiyetine Hes Kablo Kayserispor deplasmanında imza atarak, 81 hafta ve 862 gün sonra liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından soyunma odasında oyuncularını tek tek tebrik etti.
Hem futbolcularıyla hem de yöneticilerle ligde bulundukları yeni pozisyonu değerlendiren Yalçın’ın, “Yoğun maç trafiğinde artık kolay karşılaşma olmadığını söylemiştim. Düşündüğümüz gibi bu maç da zor geçti. Nasıl oynadığımızdan daha çok, kaç puan aldığımız önemli. Zamanı gelince iyi futbol da oynarız kimse endişelenmesin” dediği öğrenildi.
Ocak ve Şubat aylarında çok sayıda zorlu maça çıkacaklarını hatırlatan siyah-beyazlı hoca, zirvede kalabilmenin önemine vurgu yaptı.

Son dakika - Sergen Yalçın: Lideriz fakat burada kalıcı olmak önemli

Sadece Beşiktaş’ın değil yarıştaki diğer takımların da puan odaklı oynadıklarını dile getiren Sergen Yalçın’ın, “Elimizden geldiği kadar rotasyonu geniş tutmaya çalışıyoruz. Bize karşı oynayan takımların önceliği bir puanı garanti altına almak. Elbette bu durum bizi sıkıntıya sokuyor ama tüm bunları aşmak zorundayız. Lideriz fakat burada kalıcı olmak önemli. Şampiyonluktan bahsetmek için henüz erken. Elbette hedef şampiyon olmak ancak yolumuz daha çok uzun” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Rakiplerin sert futbolu
Bu arada deneyimli hocanın, yöneticilerle yaptığı görüşmede son dönemde rakiplerin kendilerine karşı sert futbol oynadığını da söylediği belirlendi. Sergen Yalçın’ın, “Rakiplerin bize karşı katı savunma anlayışıyla oynaması çok normal, yapacak bir şey yok. Fakat anlamadığım bir nokta var. Neden her maç bize karşı çok sert oynuyorlar. Oyuncularımın hepsi yedikleri tekmelerden şikayetçi. Hakemler bunları görmüyorlar mı?” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

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