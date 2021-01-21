Son dakika - Sergen Yalçın: "Ortada transfer yok"

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden lider Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu

"Kazanmak çok önemliydi. Hava şartları, Olimpiyat Stadı... Oyuncularımızı konsantrasyon için fazlasıyla uyardık. Çünkü Karagümrük iyi bir takım. Oyuncularım çok iyi performans gösterdi, çok doğru oynadık. Güzel bir 3 puan aldık. Oyuncularımı teşekkür ederim."

"Bir oyuncunun genç olması oynaması gerektirmez. Genç ya da yaşlı diye bir şey yok. 19 yaşındaki de oynuyor, 37 yaşındaki de oynuyor. Pas rekoru olabilir, zaman zaman böyle durumlar ortaya çıkabiliyor. Oyuncularım her şeyi denedi ve güzel bir sonuç aldık."

"Ortada transfer yok. Hangi transferden bahsediyoruz. Geçelim, başka soruya."