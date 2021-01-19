Son dakika - Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı’yı derbilerde geçti

Güneş ve Avcı’yı derbilerde geçti

Beşiktaş, Sergen Yalçın’la derbi maçlarda Abdullah Avcı ve Şenol Güneş’e göre daha başarılı bir görüntü ortaya koydu. Güneş’in teknik direktörlüğünde 4 sezonda 16 derbiye çıkan ve 7 galibiyet, 5 beraberlik ile 4 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, yüzde 43,7’lik kazanma oranı yakaladı.

Avcı idaresinde geçen sezon 2 derbi maçta birer galibiyet ve yenilgi alan Kartal, bu kategoride yüzde 50’de kaldı. Beşiktaş, Sergen Yalçın’la derbi maçlarda Abdullah Avcı ve Şenol Güneş’e göre daha başarılı bir görüntü ortaya koydu. Güneş’in teknik direktörlüğünde 4 sezonda 16 derbiye çıkan ve 7 galibiyet, 5 beraberlik ile 4 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, yüzde 43,7’lik kazanma oranı yakaladı. Avcı idaresinde geçen sezon 2 derbi maçta birer galibiyet ve yenilgi alan Kartal, bu kategoride yüzde 50’de kaldı.Sergen Yalçın ile 2 sezonda 4 derbi oynayan ve bunların 3’ünü kazanıp, birinden beraberlikle ayrılan Beşiktaş, dev karşılaşmalarda galibiyet oranını yüzde 75’e kadar çıkarmayı başardı. Fenerbahçe’yi iki maçta da mağlup eden Yalçın yönetimindeki Kartal, Galatasaray’a karşı 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Yalçın % 66,6 ile istikrar sembolü

Kartal, Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğünde istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Yalçın yönetiminde geçen sezon Süper Lig’de 15 maça çıkan ve bunların 10’unu kazanan siyah-beyazlı takım, yüzde 66,6 kazanma oranı yakalamıştı. 2019-2020 sezonunun 19. haftasında 7. sırada yer alan Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın göreve gelmesiyle sezonu 3. sırada kapattı.

Bu sezon oynanan 18 karşılaşmada 12 galibiyet elde eden Beşiktaş, yine yüzde 66,6’lık galibiyet oranıyla istikrarını korudu. Sezona kötü başlamasına rağmen son 12 müsabakada 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle performansını artıran Kartal, ilk 7 haftadaki kazanma oranını yüzde 50’den yüzde 66,6’ya yükselterek ligin zirvesine oturdu.

Bernard Mensah, Türkçe Kelimeleri Öğreniyor