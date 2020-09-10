Son Dakika | Sergen Yalçın: Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz?

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Beşiktaş'ta futbol altyapı sorumluluğuna getirilen Mehmet Ekşi, Başkan Ahmet Nur Çebi ve A Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da bulunduğu törende imzayı attı. Başkan Çebi, Beşiktaş'ın yeni altyapı projesini duyuruyor.

"MEHMET HOCAMIZLA YENİ BİR YOLA ÇIKIYORUZ"

Beşiktaş'ın yeni altyapı hocası Mehmet Ekşi ve Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın'ın da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Çebi, "Sayın Mehmet Ekşi hocamızla bir yola çıktık. Göreve geldiğimizden beri öze dönmemiz gerektiğini söylüyoruz. Sayın Mehmet Ekşi hocamız bizim kaptanımız, değerli futbolcumuz. Kendisiyle bir yola çıktık, umarım uzun yıllar birlikte olacağız. Ekonomik olarak sıkıntılar büyük ve büyümeye devam ediyor. Bunun önüne geçilebilecek tek yol, öz kaynaklardan ve altyapılarımızdan sağlayabileceğimiz futbolcu miktarını ne kadar çoğaltabilirsek, satışlarından gelecek gelirlerden faydalanmak artık elzem olmuştur. Kampanya başladığı andan beri, göreve geldiğimiz andan beri tamamen özümüze dönmemiz gerektiğini, dolayısıyla altyapımızın da artık önem arz ettiğini, Türk futbolunun da sıkıntılı bir dönemde olduğunu zaman zaman belirtiyorum.." açıklamasında bulundu. Daha sonra sözü Beşiktaş altyapıdan sorumlu yöneticisi Fırat Fidan'a verdi.

"100 YILIN ALTYAPISINI KURMAYA GELDİM"

Yönetici Fırat Fidan'ın ardından söz alan Beşiktaş'ın altyapı sorumlusu Mehmet Ekşi, "Mehmet Ekşi, Herkese hoşgeldiniz diyorum. Sayın Ahmet Nur Çebi ve Sayın Sergen Yalçın'ın daveti üzerine yeniden Beşiktaş'tayım. Burada olduğum için çok mutluyum ve gururluyum. İnşallah hep birlikte Beşiktaşı geldiği noktadan daha ileriye taşıyacağız. Unutmadan Fırat bey ve Necip Bey'e de teşekkür ederim. Çok disiplinli bir yapı oluşturmuşlar. İnşallah hep birlikte Beşiktaş'ı yukarıya taşıyacağız. Ben de Beşiktaş'a 'Bırakmam Seni' diyerek geldim. 40 yıldır futbola hizmet ediyorum. Bütün bilgi ve becerilerimi Beşiktaş'la anlaştım. Beşiktaş'a 100 yılın altyapısını kuracağız.Türkiye'nin en iyisi olacağız." şeklinde konuştu.

MEHMET EKŞİ'DEN BATUHAN KARADENİZ YORUMU

"Batuhan 16 yaşında falandı. Beşiktaş ve A Milli Takım, 10 yıl santrfor aramasın demiştim. Yetenekli bir oyuncuydu. O dönem Beşiktaş yöneticilerine yalvardım. Göndermeyin dedim. Beşiktaş’taki disiplin bunu futbolcu yapabilir dedim. Gitti. Yazık oldu."

"EN İYİ SERGEN YALÇIN BİLİYOR"

"Milli takımlar düzeyinde 100 futbolcu ile işe başlayacağız. Bunlar farklı yaş kategorilerinde olacak. Bu oyuncular Türkiye'nin seçilmiş oyuncuları olacak. TFF'de çalışmamızın bir avantajı da buydu. Milli Takımlarımızın tüm yaş gruplarındaki oyuncular bizim kayıtlarımızda duruyor. Fulya'da akademi grubu devam edecek. Nevzat Demir Tesisleri'nde ise 15-17-19 yaş grubu çalışacak. Bu oyuncular artık yukarıya hazırlanma aşamasında olacak. Beşiktaş'ta teknik adamlık yapmış ve çalışmış arkadaşlarımızla birlikte çalışacağız. Bu yaş grubu neredeyse A Takım gibi olacak. Sayın Sergen Yalçın'ın bu konudaki tavırları ve görüşleri de bize güven veriyor. Aşağıdan yukarıya giden yolu en iyi Sergen Yalçın ile Mehmet Ekşi biliyor. İkimiz de altyapıdan yetiştik ve ikimiz de değerli hocamız Serpil Hamdi Tüzün ile birlikte çalıştık. Biz burada müthiş oyuncular üreteceğiz."

"SİZ HANGİ ÜLKEDE YAŞIYORSUNUZ?"

Mehmet Ekşi'nin ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Yeni bir dönem başlıyor. Mehmet Hocamız camiamızın sembol isimlerinden olmuş, yıllardır bu takımın formasını giymiş, futbolu bıraktıktan sonra da önemli işler yapmış herkesin saygı duyduğu karakterli bir insan. Tarihinde altyapısıyla öne çıkan bir camiayız. Birçok futbolcu burada yetişti. Bazı şeyleri düzeltmek kolay değil. Hiçbir şey bir anda olmuyor. Biraz sabretmek lazım. Biz Mehmet Hocamıza güveniyoruz.

Altyapı konusunun 1-2 senelik bir proje olmadığını vurgulayan Sergen Yalçın, "Ben fitili ateşledim zaten. Mehmet Hoca da devamını getirir. Aşağıdan gelen oyuncular 10’u buluyor. Halen daha genç oyunculara destek vermiyor diye eleştiriyorlar. Bunlar benim açımdan üzücü. Geriye dönünce, 19 yaşındaki oyuncuları haftalarda oynatan bir antrenör var mı? Bu kadar zor şartlarda gelip 19 yaşında oyunculara güvenmek kolay değil. Göreve geldiğimizde yeni bir dönemin başlayacağını hissettirmiştik. Aşağıdan yetiştirip, kulübe maddi güç getirecek oyuncular olacak. 1-2 senelik bir proje değil. Minimum 5 senelik bir proje. Hocaya destek olmak lazım. "Gençlerle oynarım ama 6. haftada 3 mağlubiyet, 3 beraberlik olduğu zaman bana, 'helal olsun, gençleri oynatıyorsun' diyecek misiniz? Tabela önemli. Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz? Gençleri rahat bırakın. Zamanı geldiğinde zaten oynatıyoruz. Bu kadar üstüne gitmeyin çocukların. 7 tane genç oyuncuyu aynı anda oynatamayız. Burası Beşiktaş." dedi.

Sergen Yalçın'ın konuşmasının üzerine Ahmet Nur Çebi: "Sergen Hoca’ya teşekkür ediyorum. Beni de çok eleştiriyor yazarlar, yorumcular. Biz ne olduğumuzu biliyoruz. Kupaları kaldırdığımızda herkes susacaktır. Hocam sizler de bizler de meşgulüz. Bu camiayı sırtlamak zorundayız. Yaralamak adına söylenmiş şeyler oluyor. Sizler kupaya odaklanın. Gerisini boşverin."

Mehmet Ekşi kimdir?

Futbolculuk kariyerine Elazığspor'da başlayan ve ardından Trabzonspor ile Beşiktaş'ta forma giyen Mehmet Ekşi, Karagümrük, Antalyaspor ve Konyaspor'da da top koşturdu. Teknik direktörlük kariyerine Feriköyspor'da başlayan Mehmet Ekşi, Konyaspor, Elazığspor, Nişantaşıspor, Rizespor, Kırıkkalespor, Kocaelispor, Maltepespor ve Sarıyer'i çalıştırdı. Mehmet Ekşi, 2002-2009 yılları arasında Beşiktaş'ta altyapı kordinatörü olarak çalıştı.