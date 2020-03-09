Son dakika | Sergen Yalçın, Tyler Boyd'un biletini kesti

Süper Lig'de gelecek sezon için planlama yapmaya başlayan Beşiktaş'ta Tyler Boyd ile ilgili karar verildi.

Beşiktaş'ta gelecek sezon için planlama

Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, gelecek sezon için çok daha iddialı bir görüntü ortaya koymak için hazırlıklara başladı.

Boyd ile ilgili karar verildi

Gelecek sezon takıma transfer edilecek futbolcular kadar, takımdan ayrılacak isimlerin de durumu merak konusu oldu. Beşiktaş'ta Boyd ile ilgili karar da verildi.

Sergen Yalçın'ın planları arasında Boyd yok

Teknik direktör Sergen Yalçın, sezon sonuna kadar futbolcudan faydalanmayı düşünüyor. Ancak; yeni sezonda Sergen Yalçın'ın kadro planlamasında Boyd yok.

Boyd için öncelik satılması

Kulübü Beşiktaş ile sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Boyd için öncelikle gelecek teklifler beklenecek. Eğer Beşiktaş'ın arzu ettiği bir fiyata oyuncu satılamazsa kiralık olarak başka takımlara gitmesi istenecek.

Beşiktaş'a ulaşan hiçbir teklif yok

Boyd için şu ana kadar kulübe ulaşan herhangi bir teklif yok. Hatta futbolcunun şartlarını soran kulüp dahi bulunmuyor. Oyuncunun önceliği ise Beşiktaş'ta kalabilmek.

Tyler Boyd bu sezon kaç gol attı?

Boyd bu sezon Beşiktaş'ta 1'i Ziraat Türkiye Kupası diğeri ise Avrupa Ligi olmak üzere toplam 2 gol attı. Sözleşme detayları açıklanmayan futbolcunun Beşiktaş'tan 1.1 milyon Euro aldığı söyleniyor.