09.02.2021 - 09:15 | | Fotomaç
Son dakika | Sergen Yalçın üç teknik adamı gönderdi
Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, bu sezon rakip olarak çıktığı 3 Anadolu takımı maçında ‘teknik adam’ değişikliklerine neden oldu. Hüseyin Çimşir, Samet Aybaba ve İsmail Kartal'ın Beşiktaş yenilgilerinden sonra görevleri sona erdi.
Beşiktaş'ın başarılı teknik direktör Sergen Yalçın, bu sezon aldığı 3 galibiyette 3 hocanın takımdan gönderilmesine neden oldu.
Süper ligin 13'üncü haftasında oynanan ve siyah-beyazlıların 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan Erzurumspor maçının ardından Hüseyin Çimşir'in, 16'ıncı haftada Kayseri deplasmanında sarı-kırmızılı ekiple karşılaşan ve 2-0'lık galibiyetle Samet Aybaba'nın görevlerinden istifa etmelerine sebep olan Sergen Yalçın; önceki akşam oynanan ve 1-0'lık kazanılan Konyaspor maçının ardından teknik adam İsmail Kartal'ın kulübündeki görevinin sona ermesinde etkili oldu.