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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Sergen Yalçın'dan Fatih Aksoy kararı...
10.04.2020 - 11:17 | | SABAH

Son dakika | Sergen Yalçın'dan Fatih Aksoy kararı...

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş'ta, sezon başında Demir Grup Sivasspor'a kiralanan Fatih Aksoy'a yeni transfer gözüyle bakılıyor. Kiralık Mohamed Elneny'nin takımda tutulamaması halinde, oluşacak boşluğu Fatih Aksoy'un dolduracağı öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi, öz kaynaklara yönelmiş durumda. Bu bağlamda geçtiğimiz sezonun devre arasında Sivasspor'a kiralanan Fatih Aksoy'a yeni transfer gözüyle bakılıyor.

Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen ve Sivas'ın bu yılki başarısında pay sahibi olan genç oyuncuya teknik direktör Sergen Yalçın joker gözüyle bakıyor 

ELNENY'NİN BOŞLUĞU DOLACAK

22 yaşındaki futbolcunun stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinde görev yapabilmesi Yalçın'ın gelecek sezonla ilgili planlamasında elini güçlendiriyor. Mohamed Elneny'nin takımda tutulamaması halinde boşluğunu Fatih Aksoy'un dolduracağı, genç ismin planların önemli parçası olduğu kaydedildi.

Son dakika | Sergen Yalçından Fatih Aksoy kararı...

Son dakika | Sergen Yalçından Fatih Aksoy kararı...

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