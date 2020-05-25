Son dakika | Sergen Yalçın'dan Fatih Aksoy kararı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Fatih Aksoy için kararını verdi.Sivasspor formasıyla izlediği Fatih için Sergen, "Ayaklarına hakim. Stoperde harcanmayacak kadar zeki. Yıllardır ön libero oynuyormuş gibi alanını iyi kontrol ediyor. Orta sahada stoperden daha iyi. Fiziği de iyi. Ama stoper için değil orta saha için. Sivasspor'da sürekli oynadığı için mental olarak da Beşiktaş'ta şampiyonluk yarışı vermeye hazır" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, yaz kampında Fatih Aksoy'u orta sahada ön libero olarak deneyecek. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, Fatih Aksoy ile Atiba'yı dönüşümlü kullanacak.