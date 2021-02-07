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07.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Sergen Yalçın'dan forvetlere uyarı!

Konya’ya karşı Ghezzal’a 11’de forma verecek olan Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın, Trabzon ve Antalya maçlarında kaçan gollerin altını çizdi, hücum hattındaki oyunculardan çok daha dikkatli ve becerili olmalarını istedi

Son dakika - Sergen Yalçın'dan forvetlere uyarı!
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SERDAR SARIDAĞ

Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor’la oynadığı maçlarda 5 puan kaybeden Beşiktaş bugün sahasında İttifak Holding Konyaspor’u yenerek kara bulutları dağıtmak istiyor.
Teknik Direktör Sergen Yalçın dün oyuncularla gerçekleştirdiği toplantıda maçla ilgili taktik planlarını anlattı. Deneyimli teknik adamın hem kadroda hem de taktik anlayışta bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.
Konyaspor maçının da tıpkı Antalyaspor karşılaşması gibi zorlu geçeceğini düşünerek, kadroda ve taktikte değişiklik planlayan Sergen Yalçın’ın, Rachid Ghezzal’i bu kez ilk 11’de sahaya süreceği ifade edildi. Savunma kurgusunda değişiklik düşünmeyen Yalçın’ın, Mensah ve Dorukhan’ın cezalı olması yüzünden orta sahada elinde fazla alternatif bulunmuyor.
Orta alanda Josef, Atiba ve Ljajic’le maça başlamayı planlayan siyah-beyazlı hoca, oyuncularından gollük pozisyonlarda çok daha dikkatli ve becerili olmasını istedi. Sergen Yalçın’ın son iki maçta erken gol bulamadıkları için sıkıntı yaşadıklarının altını çizdiği ve bu nedenle özellikle hücum hattındaki oyunculara uyarılarda bulunduğu kaydedildi. Deneyimli teknik adamın, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oynadığı haftayı üç puanla kapatmak zorunda olduklarını da aktardığı öğrenildi.

Son dakika - Sergen Yalçından forvetlere uyarı

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