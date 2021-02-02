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02.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Sergen Yalçın'dan futbolculara eleştiri!

Trabzonspor maçında girilen pozisyonlara olumlu bakan ancak futbolcuların konsantrasyon eksikliğinitenkit eden Sergen Yalçın, daha dikkatli olunmasını istedi

Son dakika - Sergen Yalçın'dan futbolculara eleştiri!
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Trabzonspor maçında beklenmedik bir yenilgi yaşayan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, maç sonrasında oyuncularıyla bir değerlendirme yaptı.
Siyah - beyazlı teknik adamın, “Maçta inanılmaz pozisyonlar oldu. Özellikle son dakikalarda çok net fırsatlar bulduk. Maalesef değerlendiremedik. Üç puan kaybettiğimiz için elbette üzgünüm ama bu kadar çok pozisyona girmemiz açısından çok umutluyum” diye konuştuğu öğrenildi.
Artık ligde kolay maçlar olmadığını her karşılaşmanın zorluk derecesinin yüksek olduğunu ve buna göre hazırlanmaları gerektiğini de vurgulayan Sergen Yalçın’ın, “Herkese şans veriyoruz. Bazı arkadaşlarımız konsantrasyon eksikliği yaşadı. Üst üste oynamasanız bile bunun olmaması gerekiyor. Herkes bundan sonra çok dikkatli olmalı. Özellikle basit kartlar görmememiz gerek” diyerek takımın eksiklerini anlattığı ifade edildi.

Son dakika - Sergen Yalçından futbolculara eleştiri

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