Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi! "VAR'daki arkadaşlar çay içsin"
15.02.2021 - 18:36 |

Son dakika - Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi! "VAR'daki arkadaşlar çay içsin"

Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi! "VAR'daki arkadaşlar çay içsin"
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Cenk için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Giderken camiasına büyük maddi katkı yapmış bir oyuncu. İnşallah şimdi bize, sezon sonunda da milli takımımıza önemli bir katkı yapar."

"Son haftalarda çok net goller kaçırıyoruz. Biraz rahat davranıyor oyuncularımız. Daha erken bitebilecek bir maçtı. Rakiplerimizin kazandığı haftada, 3 puan çok önemliydi."

"Hakemlerle ilgili çok konuşuyormuşum, evet konuşuyorum. Lig ve Konya maçında verilmeyen penaltılara bakın, ondan sonra siz karar verin. VAR'daki arkadaşlar çay, kahve içsin, biz ligde ve kupada elenelim, böyle mi olsun? Böyle olmayacak!"

Son dakika - Sergen Yalçından hakem tepkisi VARdaki arkadaşlar çay içsin

    Cristiano Ronaldo'nun 2020-21 sezonunda duble yaptığı maçlar!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Yalçın'dan tepki!
      Yalçın'dan tepki!
    2. Atiba'dan Cenk Tosun övgüsü!
      Atiba'dan Cenk Tosun övgüsü!
    3. Cenk Tosun: Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim
      Cenk Tosun: Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim
    4. Beşiktaş'tan maç sonu göndermeli paylaşım!
      Beşiktaş'tan maç sonu göndermeli paylaşım!
    5. Ghezzal'den sakatlık açıklaması!
      Ghezzal'den sakatlık açıklaması!
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Teknik direktör Marco Rose, Borussia Dortmund'u çalıştırmak istiyor!

    Teknik direktör Marco Rose, Borussia Dortmund'u çalıştırmak istiyor!

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Kasımpaşa, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

    Kasımpaşa, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

    Son dakika - Süper Lig'in adı Spor Toto Süper Lig oldu

    Son dakika - Süper Lig'in adı Spor Toto Süper Lig oldu

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet