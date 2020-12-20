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20.12.2020 - 18:51 |

Son dakika - Sergen Yalçın'dan sosyal medya göndermesi!

Süper Lig'de Erzumspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Sergen Yalçın'dan sosyal medya göndermesi!
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Süper Lig'de Erzumspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"İşler kötü gidince..."
"Özellikle ligdeki maçlar zor. Maç kazanmak kolay değil. Herkes çok mücadele ediyor. Kendi sahamızda maç oynuyoruz ve kazanmak istiyoruz. Tek oyunumuz ofansif oyun. Ofansif oynayıp skor alıp fire vermek istemiyoruz. Taraftar burada değil ama her zaman gönlümüzde. Beşiktaş taraftarıyla bütün olan bir camiadır. İşler kötü gidince de sosyal medyada hissediyoruz"

Son dakika - Sergen Yalçından sosyal medya göndermesi

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