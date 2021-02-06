Son dakika - Sergen Yalçın'dan takıma uyarı! 'Bireysel değil takımı düşünün'

SERDAR SARIDAĞ

Siyah-beyazlı takımın teknik patronu her takımın kapanacağını hatırlatıp Larin’in, Antalyaspor maçında kaçırdığı pozisyonu örnek gösterdi. Yalçın, “Önümüzdeki maçlarda bu pozisyonlar sık gelmez. Kişisel değil takım için sorumluluk istiyorum” dediği öğrenildi.

Üst üste yaşanan puan kayıplarına son vermek isteyen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın oyuncularıyla yarınki maç öncesi bir toplantı yaptı, yeni bir sayfa açmalarının gerektiğini vurguladı.

Sergen Yalçın, İttifak Holding Konyaspor maçının da, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasından farklı olmayacağını ve üç günde bir maçlar oynandığı için rakip takımların tempolu oynamayacaklarını söylerken, “Daha garanti tercihler yapmalısınız. Hem gollük pozisyonlarda, hem de kritik paslarda” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Özellikle 1-1 biten Antalyaspor maçında, Cyle Larin’in değerlendiremediği pozisyon üzerinden oyuncularına uyarılarda bulunan tecrübeli çalıştırıcının “Sabırlı futbolumuzu garanti tercihler ödüllendirir. O pozisyon gol olsa bugün daha farklı bir pozisyonda olabilirdik. Artık önümüzdeki maçlarda bu tür pozisyonlar ayağımıza çok sık gelmez. Kişisel değil takım için sorumluluk istiyorum” dediği bildirildi.



‘Havamız bozulmasın’

Her şeye rağmen takım içindeki olumlu havanın gitmediğini de hatırlatan Yalçın, “Beni en çok mutlu eden şey ise bu kadar puan kaybından sonra havamızın bozulmaması. En önemli kozumuz bu. Bu hava dağıldığı zaman yarıştan kopmuş oluruz. Bu ligde daha çok kırılma noktaları olacak. Önemli olan bizim tempomuzun düşmemesi. Bazen maçlarda tempomuzu aşağıya çekecek unsurlar olabiliyor. Ama bunların da üstesinden gelmek zorundayız” dediği ortaya çıktı.

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