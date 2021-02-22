Son dakika - Sevinç fotoğrafında dikkat çeken eksiklik! Belhanda...

İstanbul’daki yoğun kar yağışından kaçan ve Antalya’da üç günlük mini bir kamp yapan Galatasaray, 26 futbolcusuyla çalışmalara gitmiş, son günde de Alanya’ya geçmişti. Karşılaşmadan zaferle ayrılan ve İstanbul’a dönüşte büyük mutluluk yaşayan sarı-kırmızılı kafile, sevinçlerini “Aile fotoğrafı” ile belgelerken, bu fotoğrafta Younes Belhanda’nın yer almaması dikkat çekti.