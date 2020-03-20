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HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Son dakika | Sion, 9 oyuncusunun sözleşmesini feshetti
20.03.2020 - 16:10 | | İSTANBUL (AA)

Son dakika | Sion, 9 oyuncusunun sözleşmesini feshetti

İsviçre Süper Ligi takımlarından Sion, 9 futbolcusu ile yollarını ayırdı.

Son dakika | Sion, 9 oyuncusunun sözleşmesini feshetti

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Mickael Facchinetti, Birama Ndoye, Johan Djourou, Pajtim Kasami, Seydou Doumbia, Christian Zock ve Alexandre Song'un sözleşmeleri hızlı bir şekilde feshedilmiştir." ifadeleri yer aldı.

İsviçre basınında yer alan haberlere göre, oyuncuların sözleşmeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle lige ara verilmesinin ardından aylık maaş kesintisi teklifini kabul etmedikleri için feshedildi.

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Son dakika | Sion, 9 oyuncusunun sözleşmesini feshetti

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