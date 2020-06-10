Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDemir Grup Sivasspor Haberleri Son dakika | Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini uzattı
10.06.2020 - 17:17 |

Son dakika | Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini uzattı

Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını açıkladı.

ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, kulübü ile yeni sözleşme imzaladı. 1993 doğumlu oyuncu Demir Grup Sivasspor ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmayı Sivasspor resmi sitesi üzerinden duyurdu.

Galatasaray ve Trabzonspor ile adı anılmıştı
Erdoğan Yeşilyurt bu sezon 27 resmi maçta 5 gol atmıştı. Erdoğan Yeşilyurt'un adı transferde Galatasaray ve Trabzonspor ile anılmış ancak teknik direktör Rıza Çalımbay oyuncunun mutlaka takımda kalmasını istemişti.

Son dakika | Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurtun sözleşmesini uzattı

Son dakika | Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurtun sözleşmesini uzattı

    Selahattin Baki'den itiraf: Son 2 yılda hatalar yapıldı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini uzattı
      Son dakika | Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini uzattı
    2. Selahattin Baki: Tahir hoca, A Takım ile altyapı arasında köprü olacak
      Selahattin Baki: Tahir hoca, A Takım ile altyapı arasında köprü olacak
    3. Süper Lig müsabakalarında saygı duruşu yapılacak
      Süper Lig müsabakalarında saygı duruşu yapılacak
    4. TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, değerlendirme toplantısı yaptı
      TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, değerlendirme toplantısı yaptı
    5. 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahibi 25 Temmuz'da belirlenecek
      2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahibi 25 Temmuz'da belirlenecek



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe Opet'te Melis Yılmaz'ın sözleşmesi uzatıldı

    Fenerbahçe Opet'te Melis Yılmaz'ın sözleşmesi uzatıldı

    İtalya Kupası'nda format değişikliği

    İtalya Kupası'nda format değişikliği

    Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu 6 ay sahalardan uzak kalacak

    Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu 6 ay sahalardan uzak kalacak

    Son dakika | Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması!

    Son dakika | Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması!

    Sıradaki Haber