Son dakika | Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini uzattı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, kulübü ile yeni sözleşme imzaladı. 1993 doğumlu oyuncu Demir Grup Sivasspor ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmayı Sivasspor resmi sitesi üzerinden duyurdu.

Galatasaray ve Trabzonspor ile adı anılmıştı

Erdoğan Yeşilyurt bu sezon 27 resmi maçta 5 gol atmıştı. Erdoğan Yeşilyurt'un adı transferde Galatasaray ve Trabzonspor ile anılmış ancak teknik direktör Rıza Çalımbay oyuncunun mutlaka takımda kalmasını istemişti.