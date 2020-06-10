10.06.2020 - 17:17 |
Son dakika | Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini uzattı
Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, kulübü ile yeni sözleşme imzaladı. 1993 doğumlu oyuncu Demir Grup Sivasspor ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşmayı Sivasspor resmi sitesi üzerinden duyurdu.
Galatasaray ve Trabzonspor ile adı anılmıştı
Erdoğan Yeşilyurt bu sezon 27 resmi maçta 5 gol atmıştı. Erdoğan Yeşilyurt'un adı transferde Galatasaray ve Trabzonspor ile anılmış ancak teknik direktör Rıza Çalımbay oyuncunun mutlaka takımda kalmasını istemişti.