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HaberlerDemir Grup Sivasspor Haberleri Son dakika | Sivasspor koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!
25.05.2020 - 20:03 | | AA

Son dakika | Sivasspor koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!

Sivasspor, yapılan koronavirüs testlerinde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Son dakika | Sivasspor koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara ikinci kez uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi. 

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan ikinci Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Son dakika | Sivasspor koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

Sivassporlu Oyuncular Virüs Testinden Geçti

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