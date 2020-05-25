25.05.2020 - 20:03 | | AA
Son dakika | Sivasspor koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!
Sivasspor, yapılan koronavirüs testlerinde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara ikinci kez uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan ikinci Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
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