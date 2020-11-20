20.11.2020 - 17:41 | | AA
Son dakika - Sivasspor'da 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktı!
Sivasspor, 2 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, biri ülke milli takımı kampından dönen olmak üzere, 2 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı kaydedildi.
Oyuncuların izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandığı aktarıldı.
Kırmızı-beyazlı ekipte daha önce de 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.