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20.11.2020 - 17:41 | | AA

Son dakika - Sivasspor'da 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktı!

Sivasspor, 2 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika - Sivasspor'da 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktı!
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Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, biri ülke milli takımı kampından dönen olmak üzere, 2 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı kaydedildi. 

Oyuncuların izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandığı aktarıldı. 

Kırmızı-beyazlı ekipte daha önce de 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Son dakika - Sivassporda 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktı

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