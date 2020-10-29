Son dakika - Sivasspor'da Rıza Çalımbay: "Bu yenilgiyi hak etmedik"

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 2-1 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

''Kırılma anı penaltı tabii ki... Takımımla gurur duyuyorum. penaltı ve kırmızı karta kadar rakibe pozisyon vermedik, kontrol bizdeydi. Çok fazla eksiğimiz vardı.''

"10 kişiyken de mücadeleyi bırakmadık. Mağlubiyeti hak etmedik. Arzumuzla, hırsımızla bu yenilgiyi hak etmedik. Daha hiçbir şey belli değil. Herkes maç oynayacak. Şansımız olduğuna inanıyorum"

"Oynatacak stoper bulamadık"

"Sıkıntı yok, biz deplasmanda da evimizde de yenmek için oynuyoruz. Benim tek üzüntüm çok eksiğimiz var. Onların bir an önce gelmesini istiyorum ki ideal kadroyla çıkabilelim. Oynatacak stoper bulamadık. Oyuncular açısından zor günler yaşıyoruz."