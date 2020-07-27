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27.07.2020 - 11:43 |

Son dakika | Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması! Ayrılık...

Demir Grup Sivasspor, Mert Hakan Yandaş'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Son dakika | Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması! Ayrılık...
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Demir Grup Sivasspor, Mert Hakan Yandaş'ın takımdan ayrıldığını açıkladı. Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "3 sezon boyunca Demir Grup Sivasspor'umuzda forma giyen; azmiyle, hırsıyla ve çalışkanlığıyla güzel anılar paylaştığımız Mert Hakan Yandaş’a kulübümüze yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz. Her şey gönlünce olsun Mert Hakan." ifadelerine yer verildi.

Son dakika | Sivasspordan Mert Hakan Yandaş açıklaması Ayrılık...

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