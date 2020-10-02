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02.10.2020 - 19:44 |

Son dakika | Sivasspor'un rakibi Maccabi Tel Aviv’de Koronavirüs krizi!

Maccabi Tel Aviv’de 11 futbolcuda coronavirüse rastlandı. İsrail Ligi kasım ayına kadar ertelenirken, Sivasspor’un rakibi bir süre sadece Avrupa kupalarında sahaya çıkacak.

Son dakika | Sivasspor'un rakibi Maccabi Tel Aviv’de Koronavirüs krizi!
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Onur Dinçer - Skorer

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda, Villarreal, Karabağ ve Maccabi Tel Aviv takımlarıyla eşleşti. Zorlu mücadeleler oynayacak olan kırmızı-beyazlıların rakiplerinden olan Maccabi ise bugünlerde sağlık sorunlarıyla uğraşıyor.

Yedeklerle sahaya çıkıp elendiler
İsrail ekibinde 11 futbolcunun covid-19 testleri pozitif çıktı. Maccabi Tel Aviv bu yüzden önceki gün Avusturya’da karşı karşıya geldiği Salzburg deplasmanına bu futbolculardan yoksun bir şekilde gitti. Bir çok as oyuncusundan yoksun mücadele eden konuk ekip, üç gol yiyerek yenildiği maçın sonrasında Şampiyonlar Ligi’nden elendi.

Son dakika | Sivassporun rakibi Maccabi Tel Aviv’de Koronavirüs krizi


Kasım ayına kadar lig askıya alındı
Yoluna Avrupa Ligi’nde devam eden Maccabi Tel Aviv, bir süre sadece Avrupa kupalarında sahaya çıkacak. Çünkü İsrail liginde maçlar, ülkedeki corona vakalarının yükselmesi ve karantina süreçleri nedeniyle kasım ayına kadar ertelendi.
4 takımda vakaya rastlandı, antrenmanlar yasaklandı
Maccabi Tel Aviv dışında ülkede üç takımda daha corona vakalarına rastlandı. Avrupa kupalarında boy göstereceklerin haricindeki takımlara, 14 Ekim’e kadar antrenman yapmak da yasaklandı.

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