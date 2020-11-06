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06.11.2020 - 08:48 |

Son dakika | Slaven Bilic için ayrılık kapıda

Eski Beşiktaş teknik direktörü Slaven Bilic, West Bromwich'teki 7'de 0'lık performans ile Premier Lig'de zor günler yaşıyor

Son dakika | Slaven Bilic için ayrılık kapıda
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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, West Bromwich'deki son günlerini yaşıyor olabilir.

Premier Lig'de bu sezon çıktığı 7 maçta galibiyet çıkaramayan ve 3 beraberlikle 3 puanı bulunan West Bromwich'te Bilic'in yerine teknik direktör adayları bile yazılmaya başlandı. Sezon başında kadro yetersizliği nedeniyle yönetimle arasında gerginlik girdiği konuşulan Bilic'in bu hafta da görevinde kalabilmesi için Tottenham karşısında mucize gerçekleştirmesi bekleniyor.

İngiliz basını Slaven Bilic'in yerine Championship'te Charlton'un başında dikkat çekici performanslar gösteren Lee Bowyer'ın gelebileceğini belirtiyor.

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