Son dakika | Slimani'ye sürpriz talip
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve kariyerini Premier Lig devi Leicester City'de sürdüren golcü Islam Slimani'ye sürpriz talip çıktı.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani, Leicester City'de kadroya geri dönüş yaptı. Monacao'daki başarılı sezonun ardından kadroda tutulan oyuncuya Fransa'dan Saint-Etienne talip oldu.
Bu sezon Premier Lig ekibinin kadrosunda kalan Slimani, sadece 1 Premier Lig maçında 19 dakika süre alabildi.
FRANSA'DAN TALİBİ VAR
Fransız ekibi Saint-Etienne, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cezayirli için harekete geçti. Leicester'da fazla forma şansı bulamayan 32 yaşındaki oyuncu ayrılığa sıcak bakıyor.
Islam Slimani, 2018/2019 sezonunda Fenerbahçe formasını terletti. Performansıyla eleştiri konusu olan forvet oyuncusu 25 resmi maçta 5 gol kaydetmişti.