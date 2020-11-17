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17.11.2020 - 08:35 |

Son dakika | Slimani'ye sürpriz talip

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve kariyerini Premier Lig devi Leicester City'de sürdüren golcü Islam Slimani'ye sürpriz talip çıktı.

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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani, Leicester City'de kadroya geri dönüş yaptı. Monacao'daki başarılı sezonun ardından kadroda tutulan oyuncuya Fransa'dan Saint-Etienne talip oldu.

Bu sezon Premier Lig ekibinin kadrosunda kalan Slimani, sadece 1 Premier Lig maçında 19 dakika süre alabildi.

FRANSA'DAN TALİBİ VAR
Fransız ekibi Saint-Etienne, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cezayirli için harekete geçti. Leicester'da fazla forma şansı bulamayan 32 yaşındaki oyuncu ayrılığa sıcak bakıyor.

Islam Slimani, 2018/2019 sezonunda Fenerbahçe formasını terletti. Performansıyla eleştiri konusu olan forvet oyuncusu 25 resmi maçta 5 gol kaydetmişti.

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