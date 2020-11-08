Son dakika - Sofiane Feghouli'den itiraf! "Arda Turan bize liderlik ediyor"

Süper Lig'de Galatasaray, Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken mücadele sonunda Sofiane Feghouli açıklamalarda bulundu.

"Oyunumuzdan keyif aldık"

"Bu akşam güzel oynadık. Keyif aldık. Bütün takım olarak iyiydik. İyi bir sonuçla ayrılıyoruz. Açıkçası çok mutluyum. Arda olsun Belhanda olsun oyunumuzdan keyif aldık. Büyük takım olarak iyiydik ve iyi bir sonuçla ayrılıyoruz. Sezon sonu da şampiyon olmak istiyorum."

"Arda Turan hem içeride, hem de dışarıda bize liderlik ediyor."