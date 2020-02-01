Son dakika | Sörloth'tan Fenerbahçe itirafı!

Süper Lig'de Trabzonspor evinde Fenerbahçe 2-1 mağlup ederken Sörloth maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Beni topla buluşturmak için orta yapıyorlar"

"Fenerbahçe gibi ligin iyi takımına karşı iyi oynadık, iyi savaştık. Galip gelerek önemli bir 3 puan aldık. Çok iyi bir takımda oynuyorum, çok iyi takım arkadaşlarım var. Her zaman ceza sahasında beni topla buluşturmak için orta yapıyorlar, onlarla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum.

Filip Novak ise "Geçen sezon Fenerbahçe'ye attığım golü elbette hatırlıyorum. Fenerbahçe maçları şehrimiz için çok önemli. Biz de bunu saha içinde hissediyoruz. Geçen sezon attığım gol arka direkteydi, bu akşam ön direkte gol attım." dedi.

"Özellikle ilk yarıda iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Erken bir gol yememize rağmen savaştığımızı gösterdik. Karakterimizi gösterdik. İlk yarıda önemli pozisyonlar oluşturduk. Açıkçası ilk yarı bir savaş halinde geçti"



Karşılaşmanın ardından hakem ile görüştüğünü dile getiren Sörloth, "Bazı pozisyonlarda belki daha fazla faul almam gerekirdi. Rakibimizin yaptıkları görülmedi benim yaptıklarım görüldü diyebiliriz. Maçtan sonra hakem ile konuştuk aramızda kötü bir duygu yok" şeklinde konuştu.

"Kafamda herhangi bir numara belirlemedim"

Gol krallığı ile ilgili soruya Sörloth, "Kafamda herhangi bir numara belirlemedim. Bunun üzerine konuşmayı seve birisi değilim. Önemli olan ilk önceliğimiz takımın kazanması. Takım kazanırken bende gol atabiliyorsam bu bonus olarak gelir. Ama önceliğim takımın kazanması" diye konuştu.

"Şampiyonluğu başarabilmemiz için kalitemiz var" diyen Sörloth, "Taraftar gerçekten inanılmazdı. Yanımızda duran arkadaşımıza taraftarın desteğinden sesimizi duyuramadık. Harikaydı. Bazı pozisyonlarda sizin yapabileceğinizden fazlasını istediler. Şampiyonluğu başarabilmemiz için kalitemiz var. Bizim maç maç değerlendirip maçlar üzerinden gitmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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