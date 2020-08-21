Son dakika | Sosa, F.Bahçe formasıyla Samandıra'da idman yaptı

Sosyal medyada dolaşan Jose Sosa fotoğrafının gerçek olduğu ortaya çıktı. Arjantinli yıldız sabah saatlerinde Samandıra'da antrenman yaptı. Fenerbahçe'nin resmi açıklamayı kısa zamanda yapması bekleniyor.

Sarı Lacivertli kulüp ile görüşmek için İstanbul'a gelen yıldız futbolcunun sözleşmesindeki son detaylar görüşülüyordu. (Fanatik)