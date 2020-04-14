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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Sosa'dan Fenerbahçe itirafı: Teklif aldım...
14.04.2020 - 08:17 | | FANATİK

Son dakika | Sosa'dan Fenerbahçe itirafı: Teklif aldım...

Sosa, "Trabzonspor'a transfer olduğum dönem Fenerbahçe'den de teklif aldım ama onları reddettim. Trabzonspor'u tercih ettim. Ancak bir önceki başkan sözlerini tutmadı. Eğer onlar devam etmiş olsaydı, şu anda Türkiye'de olmazdım" dedi.

Son dakika | Sosa'dan Fenerbahçe itirafı: Teklif aldım...

2017-2018 sezonu devre arasında İtalyan ekibi Milan'dan kadroya katılan ve geçen sezon Trabzonspor'da kaptanlık pazubandını takan Jose Sosa, transfer süreci hakkında flaş bir itirafta bulundu.

Ülkesinde yayım yapan El Tempo Gazetesi'ne konuşan Arjantinli süperstar, "Trabzonspor'a transfer olduğum dönem Fenerbahçe'den de teklif aldım ancak onları reddettim. Trabzonspor'u tercih ettim. Bir önceki başkan da verdiği sözleri tutmadı. Eğer onlar devam etmiş olsaydı, şu anda Türkiye'de olmazdım" dedi.

'Messi müthiş bir futbolcu'

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen vatandaşı Lionel Messi'den de övgüyle bahseden Sosa, "Ben bazen bir rakibi geçerim mutlu olurum. Messi ise aynı anda üç, dört oyuncu geçebilir. O müthiş bir futbolcu. Her saniye sürpriz yapabiliyor" ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu, Arjantinli efsane Diego Maradona için ise, "Maradona'yla büyüdüm. Bana neşe ve futbol oynama arzusu verdi" yorumunu yaptı.

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Son dakika | Sosadan Fenerbahçe itirafı: Teklif aldım...

 

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