Son dakika | Sparta Prag açıkladı! Semih Kaya'nın sözleşmesi sona erdi

Semih Kaya'nın Sparta Prag ile olan sözleşmesi sona erdi.

Çek kulübünden yapılan açıklamada, "Semih Kaya ve Georges Mandjeck, Sparta'daki sözleşmeleri sona erdi. Her iki oyuncuya da Sparta'da yaptıkları için teşekkür ediyor ve bir sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bonservisi elinde olan eski Galatasaraylı tecrübeli savunmacının hangi kulübe gideceği merak konusu.