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30.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - St Etienne, Larin için devreye girdi!

Beşiktaş’ta bu sezon kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Cyle Larin için St Etienne kulübünün devreye girdiği iddia edildi.

Son dakika - St Etienne, Larin için devreye girdi!
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Fransız basınında ilginç bir iddia gündeme düştü. Beşiktaş’ta bu sezon kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Cyle Larin için St Etienne kulübünün devreye girdiği iddia edildi.
Mısır’dan Mustafa Muhamed’i getirmek isteyen ancak başarısız olan Fransız kulübünün rotasını Larin’e çevirdiği ve kadrosunu mutlaka bir forvetle tamamlamayı istediği öne sürüldü. Larin bu sezon 19 lig maçında 12 gol kaydetti.

Son dakika - St Etienne, Larin için devreye girdi

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