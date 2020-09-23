Son dakika | Suarez, Barcelona'ya gözyaşlarıyla veda etti

Barcelona'dan ayrılmak isteyen ve Atletico Madrid'le anlaştığı belirtilen Luis Suarez, Katalan ekibine veda etti. Uruguaylı futbolcunun tesislerden ayrılırken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Barcelona'da beklenen oldu ve Atletico Madrid ile anlaşan Luis Suarez, Katalan ekibinden ayrıldı. Golcü futbolcu bugün Ciutat Joan Gamper tesislerine gelerek takıma veda etti. Tesislerden aracıyla ayrılırken gözyaşlarını tutamayan Uruguaylı futbolcuyu basın mensupları görüntüledi.

İTALYA'DA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Başkan Jose Bartameu ile sorunlar yaşayan ve takımdan ayrılmak istediğini belirten Suarez için İtalyan ekibi Inter ve Juventus'la görüştüğü ifade edilmişti. Hatta İtalyan vatandaşı olmak için sınava giren ancak sınavda soruların çalınmasından dolayı soruşturma başlatılan Suarez'in bu ülkeye transferi yattığı için Atletico Madrid ile anlaştığı iddia edildi.

Suarez'in başkent ekibiyle yaptığı anlaşmada yıllık 9 milyon euro alacağı söyleniyor.