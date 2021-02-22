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22.02.2021 - 21:39 |

Son dakika - Sumudica: "Takımda bir sıkıntı var, henüz onu çözemedim"

Süper Lig'de Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Sumudica açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Sumudica: "Takımda bir sıkıntı var, henüz onu çözemedim"
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Süper Lig'de Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Sumudica açıklamalarda bulundu.

"Takımda bir sıkıntı var, henüz onu çözemedim. Üst üste son dakikalarda gol yiyoruz. Ankaragücü'nü ilk maçta 5-3 yenmiştik. İkili averajı da almış olduk. Artık Ankaragücü'nün bizi geçmesi zor."

Son dakika - Sumudica: Takımda bir sıkıntı var, henüz onu çözemedim

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