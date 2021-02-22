22.02.2021 - 21:39 |
Son dakika - Sumudica: "Takımda bir sıkıntı var, henüz onu çözemedim"
Süper Lig'de Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Sumudica açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Sumudica açıklamalarda bulundu.
"Takımda bir sıkıntı var, henüz onu çözemedim. Üst üste son dakikalarda gol yiyoruz. Ankaragücü'nü ilk maçta 5-3 yenmiştik. İkili averajı da almış olduk. Artık Ankaragücü'nün bizi geçmesi zor."