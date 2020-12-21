Son dakika | Sumudica'dan Caner Erkin itirafı: Mutlu oldum...

Gaziantep Futbol Kulübü hocası Marius Sumudica, Fenerbahçe'yi nasıl mağlup ettiğini anlattı.

‘Taktiksel olarak mükemmeldik’

Çok iyi oynadık. Fenerbahçe’yi uzun süredir takip ediyordum ve neler yapacağını biliyordum. Taktiksel olarak mükemmeldik. İlk yarı rakibe 1 şut attırdık. 2. yarı şans bulmaları normaldi, sonuçta büyük takım baskısı olacaktı. Bunun üzerine 5-3-2’den, 5-4-1’e geçtik. Orta sahayı kalabalık tuttuk ve kazandık.

‘Koşu alanlarını kapattık’

Erol Bulut arkadaşım ve eleştiremem. Ancak Caner Erkin’i 11’de göremeyince çok mutlu oldum. Caner çok iyi bir sol bek ve sürekli hücuma top getiriyor, daha fazla katkı sağlıyor. Caner girince, Thiam’la da forveti çiftlediler. Bunun üzerine ortayı kapatıp, bir oyuncumuzu Caner’in üzerine oynayarak, onun koşu ve orta alanlarını kapatmaya çalıştık.

‘Kolay bir iş değil’

Bütün maçları kazanmak istiyorum ama büyük takımları yenince daha fazla tatmin oluyorsunuz. 1.5 yıldır görevinin başında bu ülkede çalışan kaç tane yabancı hoca var? Merak ediyorum. Bir yabancı hoca olarak büyük takımı yenmek kolay bir iş değil.

‘Artık biraz değiştim’

Geçmiş maçlarda hatalarım oldu ve bunları tekrarlamak istemiyorum. Biraz değiştim. Ancak oyuna olan agresifliğim ve futbola bakış açım asla değişmez. Sahada ve idmanlarda yine savaşacağım ama Türkiye’de daha ciddi olmanız gerekiyor.

‘Bir gün kaybedeceğiz...’

Onlara olumlu ve olumsuz her şeyi söylüyorum. Bana inanıyorlar. 22 maçtır gol atıyoruz. Namağlup serilerimiz var. Bir gün elbette kaybedeceğiz ama bu dengeyi ve istikrarı sağlamak çok önemli. Kasımpaşa ve Alanya’dan 6 ya da en az 4 puan alırsak, 2020’yi ilk 2’nin içinde bitirebiliriz. Performansımız, 3-5-2’nin doğru olduğunu gösteriyor. Bunu beklerde sağ kanatta oynayabilen Olkowski ve asıl yeri sol kanat olan Güray’la yapıyoruz.

‘5 dakikada ikna ettim’

Mirallas’ın yanı sıra Maxim’i zaten Romanya’dan tanıyordum. 5 dakika konuştuk ve onları Antep’e gelmeye ikna ettim. Takımdaki herkese çok yakınım. Yedek kulübemiz de kuvvetli. Savaşan ve iyi durumda olan 11’e gireceğini biliyor. Daha önce belki de sırt çevrilen Kenan, Muhammet gibi oyuncularımız harikalar. Bundan sonrası ise benim sırrım. Takım benim için de oynuyor. Onları çok seviyorum.

‘Peki kabul edecek miyim?’

Kontratım sezon sonunda bitiyor ve başkanımız, ‘Mart ya da Nisan gibi konuşacağız’ diyor. Önceliğim şu an sözleşme değil, sonuçlar. Ancak ligde 4. sıradasınız, Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımları yeniyor, uzun süredir kaybetmiyorsanız ve başkanınız bunları söylüyorsa; bu bana haksızlık. Ayrıca uzatma kararı aldıklarında, peki ben teklifi kabul edecek miyim? Daha fazla yorum yapmak istemiyorum.