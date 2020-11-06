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HaberlerGaziantep Fk Haberleri Son dakika | Sumudica'nın ailesinin Covid-19 testi pozitif çıktı
06.11.2020 - 11:17 |

Son dakika | Sumudica'nın ailesinin Covid-19 testi pozitif çıktı

Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica'nın Romanya'da yaşayan ailesinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıkladı.

Son dakika | Sumudica'nın ailesinin Covid-19 testi pozitif çıktı
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İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Teknik Direktörümüz Marius Sumudica, Romanya'da yaşayan ailesinin Covid-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu tarafımıza iletmiş olup, bu gelişmeden büyük bir üzüntü duymaktayız. Sumudica ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz.

Son dakika | Sumudicanın ailesinin Covid-19 testi pozitif çıktı

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