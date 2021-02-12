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12.02.2021 - 21:36 |

Son dakika - Rizespor'da maç sonu Sumudica'ya doktor müdahalesi! "Kendini iyi hissetmiyor"

Süper Lig'de Erzurumspor'a 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Sumudica röportaja çıkamadı. Doktorun Rumen hocaya müdahale ettiğini söyleyen Sumudica'nın yardımcısı Margarit: "Sumudica kendini iyi hissetmiyor. İçeride doktor müdahale ediyor." dedi.

Son dakika - Rizespor'da maç sonu Sumudica'ya doktor müdahalesi! "Kendini iyi hissetmiyor"
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Süper Lig'de Erzurumspor'a 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Sumudica röportaja çıkamadı.

Sumudica'nın yardımcısı Margarit: "Sumudica kendini iyi hissetmiyor. İçeride doktor müdahale ediyor." dedi.

Son dakika - Rizesporda maç sonu Sumudicaya doktor müdahalesi Kendini iyi hissetmiyor

Üst üste kayıplar için de konuşan Margarit, “Sürekli maç kaybediyoruz. Oyuncuların uyanıp ayağa kalkması lazım. 2-0 kabul edilebilir bir skor değil” ifadelerini kullandı.

Galibiyet alamadı
Gaziantep FK'dan ayrıldıktan sonra Çaykur Rizespor'un başına geçen Marius Sumudica da çıktığı 4. lig maçında da galibiyet yüzü göremedi.

Rumen teknik adamla 4 lig maçına çıkan Rizespor; Fenerbahçe, Alanyaspor ve Erzurumspor'a yenilip, Kasımpaşa ile berabere kaldı.

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