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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika - Süper Lig devi için Gheorghe Hagi iddiası!
04.01.2021 - 18:47 | | Sporx

Son dakika - Süper Lig devi için Gheorghe Hagi iddiası!

Süper Lig'de Trabzonspor'un Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası Teknik Direktör olarak Gheorghe Hagi'yi istediği iddia edildi.

Son dakika - Süper Lig devi için Gheorghe Hagi iddiası!
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Trabzonspor'un Eddie Newton'ın ayrılığının ardından Abdullah Avcı'dan önce Gheorghe Hagi'yi takımın başına getirmek istediği iddia edildi.

Romanya basınının iddiasına göre; Ağustos ayında Viitorul'daki görevinden ayrılan Hagi'ye teklif gittiği öğrenildi.

Trabzonspor, Eddie Newton'ın yeni sezonda ilk 7 maçta tek galibiyette kalması sonrası görevine son verdi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1.5 milyon avro net ücret ve bonuslardan oluşan bir teklif götürdü.

Bu süreçte Romanya Milli Takımı için randevu bekleyen Hagi, EURO 2020 hayallerinin play-off'ta sona ermesi sonrası teklifi reddetti.

Trabzonspor bunun üzerine Abdullah Avcı'yla anlaşmaya vardı.

Son dakika - Süper Lig devi için Gheorghe Hagi iddiası

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