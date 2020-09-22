22.09.2020 - 14:22 |
Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi!
Süper Lig'de yeni sezonun ikinci haftası tamamlandı. Oynanan maçlar sonrasında da şampiyonluk oranları güncellendi. Şampiyonlukta favori olan Fenerbahçe'nin yeri değişmedi ancak oranı yükseldi. Galatasaray ise bir atak gerçekleştirerek sarı lacivertlilere daha da yaklaştı.
Süper Lig'de 2. hafta maçlarının tamamlanması sonrasında İddaa'da şampiyonluk oranları güncellendi. Geçen hafta favori konumunda yer alan Fenerbahçe, berabere kalsa da yine favori olarak gösteriliyor ancak bu sefer oranı yükselmiş görünüyor. Galatasaray ise galibiyet sonrasında Fenerbahçe'ye daha da yaklaşıyor. Beşiktaş ve Trabzonspor aynı oranda kalırken, Başakşehir'in oranı Galatasaray mağlubiyeti sonrasında biraz yükseldi.
İşte tüm takımların şampiyonluk oranları...
Fenerbahçe
Eski oran: 2.90
Yeni oran: 3.00
Galatasaray
Eski oran: 3.40
Yeni oran: 3.25
Beşiktaş
Eski oran: 4.50
Yeni oran: 4.50
Trabzonspor
Eski oran: 5.50
Yeni oran: 5.50
Başakşehir
Eski oran: 6.00
Yeni oran: 6.50