Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 2. hafta maçlarının tamamlanması sonrasında İddaa'da şampiyonluk oranları güncellendi. Geçen hafta favori konumunda yer alan Fenerbahçe, berabere kalsa da yine favori olarak gösteriliyor ancak bu sefer oranı yükselmiş görünüyor. Galatasaray ise galibiyet sonrasında Fenerbahçe'ye daha da yaklaşıyor. Beşiktaş ve Trabzonspor aynı oranda kalırken, Başakşehir'in oranı Galatasaray mağlubiyeti sonrasında biraz yükseldi.

İşte tüm takımların şampiyonluk oranları...

Fenerbahçe

Eski oran: 2.90

Yeni oran: 3.00

Galatasaray

Eski oran: 3.40

Yeni oran: 3.25

Beşiktaş

Eski oran: 4.50

Yeni oran: 4.50

Trabzonspor

Eski oran: 5.50

Yeni oran: 5.50

Başakşehir

Eski oran: 6.00

Yeni oran: 6.50