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09.06.2020 - 12:52 |

Son dakika - Süper Lig'de 27. hafta hakemleri belli oldu!

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Son dakika - Süper Lig'de 27. hafta hakemleri belli oldu!
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Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

12 Haziran Cuma:

21.00 Göztepe-Trabzonspor: Zorbay Küçük

21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan

13 Haziran Cumartesi:

18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk

14 Haziran Pazar:

18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

15 Haziran Pazartesi:

21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

Son dakika - Süper Ligde 27. hafta hakemleri belli oldu

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