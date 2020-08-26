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26.08.2020 - 21:37 |

Son dakika | Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri...

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun fikstür çekimi TFF'nin Riva'daki merkezinde yapıldı.

Son dakika | Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri...
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonun fikstürü TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi...

İşte dev maçların tarihleri:

1. hafta Trabzonspor-Beşiktaş

3. hafta Galatasaray-Fenerbahçe 

6. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

10. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş    

15. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

19. hafta: Beşiktaş-Galatasaray

Son dakika | Süper Ligde fikstür çekimi yapıldı İşte derbi tarihleri...

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