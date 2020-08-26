26.08.2020 - 21:37 |
Son dakika | Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri...
Süper Lig'de 2020-2021 sezonun fikstür çekimi TFF'nin Riva'daki merkezinde yapıldı.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonun fikstürü TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekildi...
İşte dev maçların tarihleri:
1. hafta Trabzonspor-Beşiktaş
3. hafta Galatasaray-Fenerbahçe
6. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
10. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
15. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
19. hafta: Beşiktaş-Galatasaray