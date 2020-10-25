Son dakika - Süper Lig'de gözler Kadıköy'de! Fenerbahçe - Trabzonspor öncesi rakamlar, muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig’de 128. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, 127 maçtan 48’ini kazandı, bordo-mavililer ise 41 galibiyet elde etti. 38 maç berabere bitti.

Kadıköy’de üstünlük

İki takım arasında Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde yapılan toplam 61 resmi ve özel maçta Fenerbahçe’nin 27, Trabzonspor’un 12 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 23 maçta da eşitliği bozamadı, Fenerbahçe 87, Trabzonspor 60 gol attı.İki takım arasında Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde yapılan toplam 61 resmi ve özel maçta Fenerbahçe’nin 27, Trabzonspor’un 12 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 23 maçta da eşitliği bozamadı, Fenerbahçe 87, Trabzonspor 60 gol attı.Sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde yapılan lig maçlarında Fenerbahçe’nin 20, Trabzonspor’un 6 galibiyeti bulunuyor, 20 karşılaşma berabere sonuçlandı. İstanbul’da geçen sezon oynanan lig maçı 1-1 berabere tamamlandı, Türkiye Kupası’ndaki müsabakayı ise Trabzonspor 3-1 kazandı. Bordo-mavili takım, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 31 maçta yalnızca 2 kez galip gelebildi.

Nwakaeme beklentisi

Kadıköy’de Fenerbahçe’ye karşı Trabzonspor’da gözler Anthony Nwakaeme’de olacak. Son 2 yılda bordo-mavililere 26 gol 21 asistlik katkı sunan Nijeryalı yıldız bu sezona sönük başladı. 4 maçta 1 gol atabilen Nwakaeme, zorlu karşılaşmada önemli bir isim olarak dikkat çekecek. Kadıköy’de Fenerbahçe’ye karşı Trabzonspor’da gözler Anthony Nwakaeme’de olacak. Son 2 yılda bordo-mavililere 26 gol 21 asistlik katkı sunan Nijeryalı yıldız bu sezona sönük başladı. 4 maçta 1 gol atabilen Nwakaeme, zorlu karşılaşmada önemli bir isim olarak dikkat çekecek.

Sosa faktörü

Trabzonspor’un eski yıldızı Jose Sosa, bu sezon Fenerbahçe’ye hayat veriyor. Bu sezon Süper Lig’de yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran isim Jose Sosa oldu. Arjantinli oyuncu 2 gol ve 1 asistle takımına 6 puanlık katkı verdi.

Lemos ve Gökhan hazır

Fenerbahçe’de dev maçın hazırlıkları tamamlandı. Sarı-lacivertliler Erol Bulut yönetiminde taktik ağırlıklı bir çalışma programıyla günü tamamladı, kampa girdi. Bu arada Lemos ile Gökhan Gönül, Trabzonspor maçıyla formasına kavuşacak.

İki oyuncu, geçen hafta Göztepe ile oynanan maçta forma giyememişti. Kırmızı kart cezasını tamamlayan Lemos ile sakatlığını atlatan Gökhan, ilk 11 için hazır hale geldi. Göztepe maçında omzunun üstüne düşen Ferdi Kadıoğlu da dün takımla beraber çalıştı. Thiam da alerjik reaksiyonları devam ettiği için takımla birlikte yer almadı. Sarı-lacivertlilerde özel programla çalışan Diego Perotti’nin yanı sıra Nabil Dirar da kadroda yer almayacak.

Rakamlarla dev heyecan

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda son yıllarda ciddi bir rekabetin içine giren Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy’de yeni bir karşılaşmaya daha çıkıyor. OPTA’nın hazırladığı rakamlarda ilginç notlar ve ayrıntılar dikkat çekiyor.

İşte OPTA rakamlarıyla iki takımın son durumu:

-Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan son 7 maçta da taraflar gol sevinci yaşarken (8-10); bu karşılaşmaların 5’i berabere bitti, diğer iki maçı bordo-mavili ekip kazandı.

- Trabzonspor’u konuk ettiği son 23 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (12 galibiyet 11 beraberlik), Ağustos 1997’den bu yana rakibine iç sahada mağlup olmuyor.

-Süper Lig’de Fenerbahçe’ye Mayıs 2017’den bu yana mağlup olmayan (2 galibiyet 5 beraberlik) ve her karşılaşmada gol atan Trabzonspor, daha önceki 14 maçın 12’sinde rakip fileleri havalandıramamış ve galip gelememişti (5 beraberlik 9 yenilgi).

- Bu sezon Süper Lig’de maç kaybetmeyen Fenerbahçe (3 galibiyet 2 beraberlik), 2011-12’den bu yana hiçbir sezonun ilk 6 haftasını yenilgisiz geçmedi.

- Deplasmanda oynadığı son 16 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor (9 galibiyet 6 beraberlik ), tek yenilgisini geçen sezon Denizlispor’dan aldı.