Son dakika | Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
TFF, Süper Lig'in 32. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçında Yukatel Denizlispor - Trabzonspor karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu, İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir mücadelesini ise Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'de görev alacak haftanın hakemleri şöyle:
11 Temmuz Cumartesi
21:00 Göztepe - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)
12 Temmuz Pazar
18:30 MKE Ankaragücü - Galatasaray (Atilla Karaoğlan)
21:00 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Abdülkadir Bitigen)
21:00 Fraport-TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor (Halis Özkahya)
13 Temmuz Pazartesi
18:30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor (Arda Kardeşler)
18:30 Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü (Halil Umut Meler)
21:00 Yukatel Denizlispor - Trabzonspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
21:00 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir (Cüneyt Çakır)
21:00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Beşiktaş (Fırat Aydınus)
TFF 1. Lig'in 33. haftasında görev alacak hakemler açıklandı
1 Temmuz Cumartesi:
20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor: Cihan Aydın
12 Temmuz Pazar:
17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya
17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük: Mustafa Öğretmenoğlu
17.30 Altınordu-Giresunspor: Burak Şeker
17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor: Bahattin Şimşek
17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Şansalan
17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor: Suat Arslanboğa
17.30 Boluspor-Akhisarspor: Ümit Öztürk
17.30 Adanaspor-Hatayspor: Yiğit Arslan