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09.07.2020 - 11:41 |

Son dakika | Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

TFF, Süper Lig'in 32. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Son dakika | Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
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Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçında Yukatel Denizlispor - Trabzonspor karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu, İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir mücadelesini ise Cüneyt Çakır yönetecek. 

Son dakika | Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de görev alacak haftanın hakemleri şöyle: 
11 Temmuz Cumartesi 
21:00 Göztepe  - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)
12 Temmuz Pazar 
18:30 MKE Ankaragücü - Galatasaray (Atilla Karaoğlan)
21:00 Fenerbahçe  - Demir Grup Sivasspor (Abdülkadir Bitigen)
21:00 Fraport-TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor (Halis Özkahya)
13 Temmuz Pazartesi
18:30 Kasımpaşa  - Çaykur Rizespor (Arda Kardeşler)
18:30 Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü (Halil Umut Meler)
21:00 Yukatel Denizlispor - Trabzonspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
21:00 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir (Cüneyt Çakır)
21:00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Beşiktaş  (Fırat Aydınus)

TFF 1. Lig'in 33. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

1 Temmuz Cumartesi:

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor: Cihan Aydın

12 Temmuz Pazar:

17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya

17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük: Mustafa Öğretmenoğlu

17.30 Altınordu-Giresunspor: Burak Şeker

17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor: Bahattin Şimşek

17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Şansalan

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor: Suat Arslanboğa

17.30 Boluspor-Akhisarspor: Ümit Öztürk

17.30 Adanaspor-Hatayspor: Yiğit Arslan

 

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