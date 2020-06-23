Son dakika - Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'in 29'uncu haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın mücadelesinde Medipol Başakşehir - Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, haftanın hakemleri şöyle:
26 Haziran Cuma
21:00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor (Zorbay Küçük)
27 Haziran Cumartesi
18:30 Fenerbahçe - BtcTurk Yeni Malatyaspor (Ali Şansalan)
21:00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü (Abdulkadir Bitigen)
21:00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
28 Haziran Pazar
18:30 Demir Grup Sivasspor - HES Kablo Kayserispor (Mete Kalkavan)
18:30 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor (Cüneyt Çakır)
21:00 Medipol Başakşehir - Galatasaray (Ali Palabıyık)
21:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fraport TAV Antalyaspor (Serkan Tokat)
29 Haziran Pazartesi
21:00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa (Halis Özkahya)
TFF 1. Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler şöyle:
26 Haziran Cuma:
20.00 Bursaspor-Adanaspor: Volkan Bayarslan
20.00 Altınordu-Keçiörengücü: Turgut Doman
27 Haziran Cumartesi:
17.30 Eskişehirspor-Altay: Erkan Özdamar
17.30 Osmanlıspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek
20.00 Ekol Göz Menemenspor-Boluspor: Cihan Aydın
20.00 Adana Demirspor-Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu
28 Haziran Pazar:
17.30 Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Hakan Ceylan
20.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Onur Özütoprak
20.00 Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Yasin Kol
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