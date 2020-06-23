Son dakika - Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, haftanın hakemleri şöyle:

26 Haziran Cuma

21:00 Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor (Zorbay Küçük)

27 Haziran Cumartesi

18:30 Fenerbahçe - BtcTurk Yeni Malatyaspor (Ali Şansalan)

21:00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü (Abdulkadir Bitigen)

21:00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

28 Haziran Pazar

18:30 Demir Grup Sivasspor - HES Kablo Kayserispor (Mete Kalkavan)

18:30 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor (Cüneyt Çakır)

21:00 Medipol Başakşehir - Galatasaray (Ali Palabıyık)

21:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fraport TAV Antalyaspor (Serkan Tokat)

29 Haziran Pazartesi

21:00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa (Halis Özkahya)

TFF 1. Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 30. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

26 Haziran Cuma:

20.00 Bursaspor-Adanaspor: Volkan Bayarslan

20.00 Altınordu-Keçiörengücü: Turgut Doman

27 Haziran Cumartesi:

17.30 Eskişehirspor-Altay: Erkan Özdamar

17.30 Osmanlıspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bahattin Şimşek

20.00 Ekol Göz Menemenspor-Boluspor: Cihan Aydın

20.00 Adana Demirspor-Giresunspor: Mustafa Öğretmenoğlu

28 Haziran Pazar:

17.30 Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Hakan Ceylan

20.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Onur Özütoprak

20.00 Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Yasin Kol

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