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31.08.2020 - 20:37 |

Son dakika | Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı açıklandı!

2020-2021 Sezonu Süper Lig 1, 2, 3 ve 4. hafta programları açıklandı. Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması 13 Eylül Pazar günü, saat 20.00'da başlayacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 27 Eylül Pazar günü oynanacak. Maçın başlama saati 19.00 oldu.

Son dakika | Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı açıklandı!
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk 4 haftalık programı açıklandı. 

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ligde ilk maç Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında 11 Eylül Cuma günü oynanacak. 

TFF'den yapılan açıklamaya göre ligde ilk 4 haftanın programı şöyle:

1. Hafta: 

11 Eylül Cuma: 

20.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi) 

12 Eylül Cumartesi: 

17.00 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor (Yeni 4 Eylül) 

17.00 Fatih Karagümrük-Yeni Malatya (Stadı açıklanmadı) 

20.00 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Gürsel Aksel) 

20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Türk Telekom) 

13 Eylül Pazar: 

17.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman) 

17.00 Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya) 

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park) 

14 Eylül Pazartesi: 

20.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir (Stadı açıklanmadı)

Son dakika | Süper Ligde ilk 4 haftanın programı açıklandı

Son dakika | Süper Ligde ilk 4 haftanın programı açıklandı

2. Hafta:

18 Eylül Cuma: 

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya) 

19 Eylül Cumartesi: 

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman) 

16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk) 

19.00 Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

 19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park) 

20 Eylül Pazar: 

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir) 

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan) 

19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon) 

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim) 

21 Eylül Pazartesi: 

20.00 Fenerbahçe-Hatayspor (Ülker)

Son dakika | Süper Ligde ilk 4 haftanın programı açıklandı

3. Hafta:

25 Eylül Cuma: 

20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Stadı açıklanmadı) 

26 Eylül Cumartesi: 

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 

16.00 Hatayspor-Kasımpaşa (Stadı açıklanmadı) 

16.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

 19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park) 

27 Eylül Pazar: 

13.30 Çaykur Rizespor-Alanyaspor (Çaykur Didi) 

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül) 

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye) 

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom) 

28 Eylül Pazartesi: 

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)

Son dakika | Süper Ligde ilk 4 haftanın programı açıklandı

4. Hafta:

 

2 Ekim Cuma: 

20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman) 

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon) 

3 Ekim Cumartesi: 

13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya) 

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir) 

16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim) 

19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük (Ülker) 

4 Ekim Pazar:

 13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor (Denizli Atatürk) 

16.00 Alanyaspor-Hatayspor (Başakşehir Okulları) 

16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park) 

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

Son dakika | Süper Ligde ilk 4 haftanın programı açıklandı

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