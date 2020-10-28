Son dakika | Süper Lig'de Remy fırtınası

Karadeniz’de Remy fırtınası... Çaykur Rizespor’da transferin en flaş ismi Loic Remy’ydi. Uzun uğraşlar sonucunda devlerin listesinde yer alan oyuncuyu kadroya katmayı başaran Karadeniz ekibi, ilk 4 haftada dünyaca ünlü yıldızın adaptasyon sürecinin geçmesini bekledi. Bu süreci tek golle geçiren Remy, Milli arada tam olarak hazır hale geldi. Çalışmaların en istekli isimlerinden biri olduğu ifade edilen, ”Milli aradan sonra tam olarak hazır bir şekilde sahaya çıkacağım. Burada çok iyi karşılandım ve takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum” açıklamasını yapmıştı.

Dikkatler üzerinde

Deneyimli forvet sözünü tuttu. Takımının Ankaragücü’nü 5-3, Sivasspor’u 2-0 yendiği iki kritik maça 4 gol sığdıran Remy, tüm dikkatleri üzerinde topladı. Süper Lig’de küllerinden doğan 33 yaşındaki futbolcunun maliyeti de oldukça uygun. Rizespor’un bonservis ödemeden renklerine bağladığı Remy’ye yıllık ücret olarak ise 1 milyon Euro (9.6 milyon TL) ödeniyor. Şimdiden 5 gole ulaşan yıldızın sezona damga vurması bekleniyor.

‘Gerçek bir takım oyuncusu’

Remy’nin da takıma adapte olmasının kendilerini mutlu ettiğinin altını çizen Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, “Remy takıma büyük katkı sağlıyor. Tam bir takım oyuncusu gibi davranıyor. Çalışması ve takıma kattıkları inkar edilemez. Takımı sahiplenen bir görüntü veriyor. Bu taraftarlarımızı ve bizleri mutlu ediyor” dedi.

Deplasman kabusu bitti

Sivasspor’u 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor, Süper Ligde 11 maç sonra deplasmanda üç puan almayı başardı. Yeşil-Mavili ekip, deplasmanda son galibiyetini2019-2020 sezonunun 16. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında aynı sonuçla elde etmişti.