05.10.2020 - 16:05 |
Son Dakika | Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Süper Lig'de 4. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe'nin oranı 2.85'ten 2.70'e düştü...
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe 'nin oranı 2.70 olarak favori gösterildi. İkinci sırada 3.00 oranla Galatasaray yer aldı. Trabzonspor'a 5.50'lik oran verilirken Beşiktaş 'ın oranı 6.00 olarak açıklandı.
Süper Lig şampiyonluk oranları;
Fenerbahçe: 2.70
Galatasaray: 3.00
Trabzonspor: 5.50
Beşiktaş: 6.00
Başakşehir: 8.50
Alanyaspor: 25.0
Süper Lig şampiyonluk oranları (eski)
Fenerbahçe: 2.85
Galatasaray: 3.00
Beşiktaş: 5.50
Trabzonspor: 5.50
Başakşehir: 7.50